Вышел трейлер драмы «Паромщик» — премьера 30 октября

Компания «Центр Кино» представила трейлер фильма «Паромщик». Драматическая комедия выйдет в кино 30 октября.

Видео доступно в VK-группе «Попов Ф. М.» Права на видео принадлежат «Центр Кино».

Действие картины разворачивается на берегу приазовского лимана весной и летом 2022 года. Главный герой — паромщик Константиныч, который перевозит людей на своём пароме после разрушения моста. Он берёт на себя ответственность за всё, что происходит на его земле.

Главные роли сыграли Анна Уколова («Земля Эльзы»), Артём Алексеев («Коридор бессмертия») и Наталья Бергер («Со дна вершины»). Режиссёром выступил Фёдор Попов — автор фильмов «Совсем не простая история» и «Всё в порядке, мама».