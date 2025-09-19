Скидки
Дэйв Батиста не сыграл Миротворца из-за «Армии мертвецов» и не жалеет об этом

Дэйв Батиста не сыграл Миротворца из-за «Армии мертвецов» и не жалеет об этом
Аудио-версия:
Комментарии

Издание ComicBook взяло интервью у звезды серии «Стражи галактики» и знаменитого рестлера Дэйва Батисты. Он рассказал, почему отказался играть Миротворца в одноимённом шоу и в фильме «Отряд самоубийц: Миссия навылет».

Ранее шоураннер сериала и глава студии DC Джеймс Ганн сообщал, что он писал роль Миротворца именно для Батисты. Сам актёр отметил, что он очень хотел сыграть персонажа, но был занят съёмками в фильме Зака Снайдера «Армия мертвецов».

Я действительно хотел сыграть Миротворца. Джеймс Ганн написал эту роль для меня, и она предназначалась мне, но из-за плотного графика просто не смог её сыграть — был занят в «Армии мёртвых». Мы просто не могли решить проблему с расписанием. Но то, что я этого не сделал, было скрытым благословением. Потому что, должен сказать честно, я бы ни за что не смог исполнить эту роль так, как Джон Сина. Он просто идеально подходит для неё, понимаете — я бы не справился с ней как следует, и она не была бы столь успешной.

После отказа Батисты роль персонажа досталась другому рестлеру — Джону Сине. Он воплотил героя в фильме «Отряд самоубийц: Миссия навылет», а позднее — в сериале «Миротворец». Второй сезон шоу сейчас выходит на стриминговом сервисе HBO Max, где уже доступна пятая серия из восьми.

