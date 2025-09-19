15 лучших видеоигровых ремейков — рейтинг IGN

Издание IGN составило рейтинг лучших ремейков классических видеоигр. Ранее портал уже создавал подобный топ в 2022 году, но обновил список, добавив актуальные проекты.
Первое место занял ремейк хоррора Resident Evil 2 от Capcom. Журналисты отметили, что игра сохраняет все особенности оригинала, но переосмысливает их для современных игроков. На втором месте расположилась вторая из трёх частей ремейка Final Fantasy VII с подзаголовком Rebirth — авторы считают, что Square Enix расширили оригинальную JRPG, увеличив масштаб мира и добавив интересные детали в сюжет. Третью строчку занял ремейк первой части Resident Evil, который вышел в 2002 году.
Топ-15 лучших видеоигровых ремейков от IGN
- 15. Pokemon HeartGold and SoulSilver (2009)
- 14. The Legend of Zelda: Link's Awakening (2019)
- 13. Live a Live (2022)
- 12. Metal Gear Solid Delta: Snake Eater (2025)
- 11. Black Mesa (2015)
- 10. Final Fantasy 7 Remake (2020)
- 9. Shadow of the Colossus (2018)
- 8. Demon's Souls (2020)
- 7. Metroid: Zero Mission (2004)
- 6. Resident Evil 4 (2023)
- 5. Persona 3 Reload (2024)
- 4. Silent Hill 2 (2024)
- 3. Resident Evil (2002)
- 2. Final Fantasy VII Rebirth (2024)
- 1. Resident Evil 2 (2019)