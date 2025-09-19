Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Resident Evil 2, Final Fantasy VII Rebirth, Silent Hill 2,

15 лучших видеоигровых ремейков — рейтинг IGN
Аудио-версия:
Комментарии

Издание IGN составило рейтинг лучших ремейков классических видеоигр. Ранее портал уже создавал подобный топ в 2022 году, но обновил список, добавив актуальные проекты.

Первое место занял ремейк хоррора Resident Evil 2 от Capcom. Журналисты отметили, что игра сохраняет все особенности оригинала, но переосмысливает их для современных игроков. На втором месте расположилась вторая из трёх частей ремейка Final Fantasy VII с подзаголовком Rebirth — авторы считают, что Square Enix расширили оригинальную JRPG, увеличив масштаб мира и добавив интересные детали в сюжет. Третью строчку занял ремейк первой части Resident Evil, который вышел в 2002 году.

Топ-15 лучших видеоигровых ремейков от IGN

  • 15. Pokemon HeartGold and SoulSilver (2009)
  • 14. The Legend of Zelda: Link's Awakening (2019)
  • 13. Live a Live (2022)
  • 12. Metal Gear Solid Delta: Snake Eater (2025)
  • 11. Black Mesa (2015)
  • 10. Final Fantasy 7 Remake (2020)
  • 9. Shadow of the Colossus (2018)
  • 8. Demon's Souls (2020)
  • 7. Metroid: Zero Mission (2004)
  • 6. Resident Evil 4 (2023)
  • 5. Persona 3 Reload (2024)
  • 4. Silent Hill 2 (2024)
  • 3. Resident Evil (2002)
  • 2. Final Fantasy VII Rebirth (2024)
  • 1. Resident Evil 2 (2019)
О популярном ремейке 2025 года:
Как прикоснуться к великому: стоит ли играть в ремейк Metal Gear Solid Delta: Snake Eater
Как прикоснуться к великому: стоит ли играть в ремейк Metal Gear Solid Delta: Snake Eater
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android