Вышла тизер-сцена третьего сезона «Вампиров средней полосы» — премьера скоро

Онлайн-кинотеатр START представил тизер-сцену из третьего сезона знаменитого сериала «Вампиры средней полосы». Дата выхода продолжения шоу пока неизвестна, однако авторы намекают на скорую премьеру.

Видео доступно во VK-группе Онлайн-кинотеатр START. Права на видео принадлежат START.

В отрывке показано, как беременная графиня Ольга встречает своего мужа Сергея и вампира Жана в своём доме. Комедийная стычка оканчивается тем, что ребёнок героини начал двигаться в её животе, персонажи принимают решение везти её в больницу.

В центре сюжета третьего сезона – масштабное противостояние двух вампирских кланов, которое завершится самым неожиданным образом. Создатели шоу объявили, что третий сезон станет финальным.