Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышла тизер-сцена третьего сезона «Вампиров средней полосы» — премьера скоро

Вышла тизер-сцена третьего сезона «Вампиров средней полосы» — премьера скоро
Комментарии

Онлайн-кинотеатр START представил тизер-сцену из третьего сезона знаменитого сериала «Вампиры средней полосы». Дата выхода продолжения шоу пока неизвестна, однако авторы намекают на скорую премьеру.

Видео доступно во VK-группе Онлайн-кинотеатр START. Права на видео принадлежат START.

В отрывке показано, как беременная графиня Ольга встречает своего мужа Сергея и вампира Жана в своём доме. Комедийная стычка оканчивается тем, что ребёнок героини начал двигаться в её животе, персонажи принимают решение везти её в больницу.

В центре сюжета третьего сезона – масштабное противостояние двух вампирских кланов, которое завершится самым неожиданным образом. Создатели шоу объявили, что третий сезон станет финальным.

О другом популярном российском сериале
Сериал «Олдскул» обязателен к просмотру: это отличная драмедия
Сериал «Олдскул» обязателен к просмотру: это отличная драмедия
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android