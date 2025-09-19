Скидки
Вышел трейлер фильма Кирилла Серебренникова «Исчезновение доктора Менгеле»

Вышел трейлер фильма Кирилла Серебренникова «Исчезновение доктора Менгеле»
Компания KINOLOGY представила трейлер фильма «Исчезновение доктор Менгеле». Премьера ленты Кирилла Серебренникова состоялась на Каннском фестивале 20 мая. Дата выхода в кинотеатрах пока неизвестна.

Видео доступно на YouTube-канале KINOLOGY. Права на видео принадлежат KINOLOGY.

Картина представляет собой экранизацию французского романа «Исчезновение Йозефа Менгеле» Оливье Геза. Сюжет фильма повествует о последних годах жизни нацистского преступника Йозефа Менгеле. После окончания войны он отправился в бегство — его разыскивают за бесчеловечные опыты над пленниками концлагерей.

Самого нацистского врача сыграл звезда «Мастера и Маргариты» Аугуст Диль. При создании фильма Серебренников сотрудничал с автором романа, обсуждая философские смыслы произведения.

