Вышел трейлер фильма Кирилла Серебренникова «Исчезновение доктора Менгеле»

Компания KINOLOGY представила трейлер фильма «Исчезновение доктор Менгеле». Премьера ленты Кирилла Серебренникова состоялась на Каннском фестивале 20 мая. Дата выхода в кинотеатрах пока неизвестна.

Видео доступно на YouTube-канале KINOLOGY. Права на видео принадлежат KINOLOGY.

Картина представляет собой экранизацию французского романа «Исчезновение Йозефа Менгеле» Оливье Геза. Сюжет фильма повествует о последних годах жизни нацистского преступника Йозефа Менгеле. После окончания войны он отправился в бегство — его разыскивают за бесчеловечные опыты над пленниками концлагерей.

Самого нацистского врача сыграл звезда «Мастера и Маргариты» Аугуст Диль. При создании фильма Серебренников сотрудничал с автором романа, обсуждая философские смыслы произведения.