В Китае стартовал первый чемпионат мира по Delta Force с призовым $ 500 тыс.

С 19 по 21 сентября в китайском Ханчжоу пройдёт Delta Force Invitational 2025 — первый в истории мировой чемпионат по дисциплине Operations в игре Delta Force. На арену «Hangzhou E-sports Center» выйдут 12 сильнейших коллективов из восьми регионов, которые сразятся за призовой фонд в размере $ 505 тыс.

Турнир организуют Tencent Games, TiMi Esports и Hero Esports, а партнёром выступает Team Jade.

Фото: Delta Force



Фото: Delta Force

Формат предполагает групповую стадию, матчи на выбывание и гранд-финал, который состоится 21 сентября.

Среди участников есть и российская команда MBA, которая представит Европу. Победитель получит титул первого чемпиона мира по Operations и главный приз — $ 150 тыс.

