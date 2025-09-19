Скидки
В США появится курс истории на основе серии GTA

Издание IGN сообщило, что в одном из американских учреждений появится курс истории, основанный на видеоигровой серии Grand Theft Auto. Подобная программа будет проводиться в университете штата Теннеси.

Фото: Университет Теннеси

Преподавать историю по GTA будет профессор Торе Олссон. Он рассказал, что знаменитая игра выступает в качестве основы для изучения событий, произошедших с 1980-х годов. Олссон уверен во влиянии видеоигр на взгляды людей — он надеется, что после его курса студенты изменят своё мнение насчёт современности США.

Видеоигры отлично воссоздают вымышленные миры, но они также влияют на восприятие игроками реального времени и мест. И точно так же, как Red Dead Redemption 2 сформировала восприятие американского Запада XIX века, а Ghost of Tsushima — феодальной Японии, миллионы людей по всему миру представляют себе современную Америку через призму франшизы Grand Theft Auto. Только подумайте, сколько ветеранов GTA узнали достопримечательности Лос-Анджелеса и Нью-Йорка благодаря часам, проведённым в Лос-Сантосе и Либерти-Сити.

Ранее Торе Олссон уже преподавал курс, основанный на видеоиграх. Историю Америки с 1899 по 1911 год он объяснял студентам с помощью другой популярной серии Rockstar — Red Dead Redemption.

