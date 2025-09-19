Aurora подписала восьмилетнего игрока по Counter-Strike 2

Aurora Gaming объявила о подписании ученического контракта с восьмилетним игроком Адилем ShaLun Сове­товым. Он стал самым юным талантом в истории клуба и одним из самых молодых стримеров CS 2 в мире.

ShaLun начал играть в Counter-Strike в 5,5 года под руководством отца. За это время он успел попасть в на страницы ESL и FACEIT в соцсетях с эффектными хайлайтами, выйти на сцену «Барыс-Арены» во время PGL Astana 2025 и привлечь внимание профессионалов и киберспортивных организаций.

Также CEO Авроры высказался о новом подписании:

Кажется, что ShaLun — это лучший пример того, что в киберспорте возраст не важен. Мы даём ему команду, наставников и правильную экосистему. А дальше — кто знает: может, именно он скоро станет тем самым парнем из хайлайтов, который поднимает кубок мэйджора и взрывает интернет.

Контракт предполагает развитие не только игровых навыков, но и дисциплины, медийности и киберспортивной культуры. Aurora Gaming планирует выстроить для ShaLun долгосрочную траекторию роста.