«Он ещё мог играть в Dota 2»: Korb3n — о завершении карьеры Quinn

Менеджер состава Team Spirit по Dota 2 Дмитрий Korb3n Белов высказался о неожиданном решении мидера Quinn Quinn Каллахана завершить карьеру. Комментарий он дал во время стрима на Twitch:

«Он ещё мог играть. Я не понимаю, почему Quinn ушёл. Чисто как человек со стороны — не понимаю. Он хороший мидер и в этом году играл тоже хорошо. Может, у него контракт на три года ещё и он будет разбираться с ним. Тогда понятно: играть он не может, поэтому сообщил о завершении карьеры. Но в целом ты можешь уйти в Tundra Esports, можешь уйти в Team Liquid… А куда тебе ещё идти, если мы говорим про Европу?

Quinn официально объявил о завершении карьеры 17 сентября, оставив сцену после выступлений за Gaimin Gladiators.