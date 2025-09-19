Скидки
Team Liquid с россиянами прошла в следующий этап VALORANT Champions 2025

Team Liquid с россиянами прошла в следующий этап VALORANT Champions 2025
Team Liquid одолела EDward Gaming в матче на вылет группы C на VALORANT Champions 2025. Встреча началась с поражения на Sunset (3-13), но Liquid удалось разогреться на Abyss (13-6) и выйти победителем на Bind (15-13).

Теперь команде Аяза nAts Ахметшина и Никиты trexx Чередниченко предстоит сыграть матч за выход в плей-офф с DRX. Встреча пройдёт 21 сентября в 16:00 мск.

EDward Gaming, которая выиграла VALORANT Champions 2024, первой покидает турнир. Для китайской команды сезон вышел неудачным:

  • VALORANT Masters Bangkok 2025 — третье место;
  • Esports World Cup 2025 — 9-12-е место;
  • VCT 2025: China Stage 1 — четвёртое место.

VALORANT Champions 2025 проходит с 12 сентября по 5 октября в Париже, а его призовой фонд составляет $ 2,25 млн.

Team Heretics и Fnatic с россиянином Chronicle прошли в плей-офф VALORANT Champions 2025
