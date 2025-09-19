Скидки
«Битва за битвой» — самый высокооценённый фильм в карьере Леонардо Ди Каприо

26 сентября стартует мировой прокат фильма «Битва за битвой» — нового драматического триллера с Леонардо Ди Каприо. Критики в восторге от картины: на Rotten Tomatoes она имеет 98% свежести.

Таким образом, лента стала самым высокооценённым фильмом с Леонардо Ди Каприо в главной роли по количеству позитивных рецензий. Предыдущей картиной с наибольшим рейтингом в карьере актёра был фильм 2002 года «Поймай меня, если сможешь» Стивена Спилберга — его рекомендовали к просмотру 96% критиков. Следом идут «Убийцы цветочной луны» (93%) и «Отступники» (91%) Мартина Скорсезе.

«Битва за битвой» повествует о бывшем революционере Бобе Фергюсоне, который пытается вернуть свою дочь — её похитил давний враг героя Стив Локджо. Бобу приходится обратиться за помощью к бывшим соратникам, чтобы спасти девочку. Картину снял знаменитый режиссёр Пол Томас Андерсон — автор популярных лент «Мастер», «Нефть» и «Призрачная нить».

О выходе нового триллера в России:
Фильм «Битва за битвой» c Леонардо Ди Каприо выйдет в кинотеатрах России 2 октября
