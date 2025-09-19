OverDrive высмеял слухи о смене команды donk по CS 2

Инсайдер Алексей OverDrive Бирюков прокомментировал слухи о возможном уходе Данила donk Крышковца из Team Spirit. По его словам, подобные разговоры не имеют под собой оснований:

Ближайший трансфер Donk — из аэропорта Стокгольма до отеля! KRL что-то перепил…

Ранее инсайдер Себастьен KRL Перез допустил, что donk может присоединиться к интернациональной команде, отметив его интерес к изучению английского языка. Однако OverDrive уже не впервые опровергает заявления коллеги: после мэйджора в Остине он назвал слухи о замене magixx на Perfecto и уходе chopper «полнейшей чушью».

В ближайшее время Team Spirit вместе с donk выступит на ESL Pro League Season 22, которая пройдёт с 27 сентября по 12 октября. Турнир станет первым для новичка состава Андрея tN1R Татариновича.