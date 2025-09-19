Скидки
Intel не откажется от своих видеокарт после сделки с NVIDIA

Издание PC World взяло интервью у представителя компании Intel. Он рассказал о развитии линейки игровых видеокарт Arc.

Intel продолжит выпускать видеокарты, несмотря на сотрудничество с NVIDIA. Представитель заявил, что партнёрство компаний дополнит количество разработок, но не заместит их. Кроме того, в Intel сообщили, что пока нет информации о будущих совместных продуктах.

В данный момент мы не обсуждаем конкретные планы развития с NVIDIA, но это сотрудничество дополняет планы Intel. Мы продолжим предлагать продукты на базе графических процессоров.

Ранее компания NVIDIA объявила о сотрудничестве с Intel. Новые чипы обоих производителей будут создаваться на архитектуре x86 и включать в себя платформу RTX. NVIDIA также инвестирует в Intel $ 5 млрд.

Как Intel спасли инвестициями:
Intel спасли от уничтожения: в компанию инвестировали $ 2 млрд
