«Это был тяжёлый вечер»: автор «Декстера: Первородный грех» — о закрытии сериала

На подкасте Dissecting Dexter гостем стал автор сериала «Декстер: Первородный грех» Клайд Филлипс. Он рассказал о своей реакции на закрытие шоу.

По словам шоураннера, причиной отмены второго сезона приквела стало слияние компаний Paramount и Skydance. Он отметил, что в день закрытия ему позвонили из студии — разговор был тяжёлым. Больше всего его расстроило то, что он уже сообщил всем актёрам и сценаристам о съёмках второго сезона.

Тот вечер стал для меня тяжёлым из-за телефонного звонка, когда мне сообщили об отмене второго сезона. Они уже объявили о его создании, я сообщил об этом всем сценаристам и актёрам. А потом его просто отменили. Компания поступила не так как надо, и я этим недоволен.

Филлипс также рассказал о разрабатываемом спин-оффе «Декстера» под названием «Тринити». Шоу должно рассказать об убийце, которого в оригинальном сериале сыграл Джон Литгоу.

«Декстер: Первородный грех» — это приквел оригинального сериала. События шоу разворачиваются в 1991 году, за 15 лет до событий «Декстера». Проект охватывает момент жизни Декстера Моргана, когда он только превращается из рядового студента в мстительного серийного убийцу. Сериал транслировался с декабря 2024 года по февраль 2025-го. В августе стало известно, что шоу не получит второй сезон.