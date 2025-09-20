Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
CS2. StarLadder StarSeries. Плей-офф. День 3
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
12:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Это был тяжёлый вечер»: автор «Декстера: Первородный грех» — о закрытии сериала

«Это был тяжёлый вечер»: автор «Декстера: Первородный грех» — о закрытии сериала
Аудио-версия:
Комментарии

На подкасте Dissecting Dexter гостем стал автор сериала «Декстер: Первородный грех» Клайд Филлипс. Он рассказал о своей реакции на закрытие шоу.

По словам шоураннера, причиной отмены второго сезона приквела стало слияние компаний Paramount и Skydance. Он отметил, что в день закрытия ему позвонили из студии — разговор был тяжёлым. Больше всего его расстроило то, что он уже сообщил всем актёрам и сценаристам о съёмках второго сезона.

Тот вечер стал для меня тяжёлым из-за телефонного звонка, когда мне сообщили об отмене второго сезона. Они уже объявили о его создании, я сообщил об этом всем сценаристам и актёрам. А потом его просто отменили. Компания поступила не так как надо, и я этим недоволен.

Филлипс также рассказал о разрабатываемом спин-оффе «Декстера» под названием «Тринити». Шоу должно рассказать об убийце, которого в оригинальном сериале сыграл Джон Литгоу.

«Декстер: Первородный грех» — это приквел оригинального сериала. События шоу разворачиваются в 1991 году, за 15 лет до событий «Декстера». Проект охватывает момент жизни Декстера Моргана, когда он только превращается из рядового студента в мстительного серийного убийцу. Сериал транслировался с декабря 2024 года по февраль 2025-го. В августе стало известно, что шоу не получит второй сезон.

О будущем Декстера:
«Декстер: Воскрешение» продолжится: что нужно знать о втором сезоне
«Декстер: Воскрешение» продолжится: что нужно знать о втором сезоне
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android