CS2. StarLadder StarSeries. Плей-офф. День 3
«О нём будут помнить даже через 100 лет»: Клинт Иствуд — о Томе Крузе

Издание New York Times взяло интервью у режиссёра Кэмерона Кроу («Ванильное небо»). Он рассказал о своей встрече с легендарным постановщиком и актёром Клинтом Иствудом.

По словам Кроу, им удалось поговорить друг с другом на званом ужине. Внезапно Иствуд наклонился к нему и сказал о своём мнении насчёт актёра Тома Круза. По его словам, люди будут вспоминать о карьере звезды «Миссии невыполнима» даже спустя 100 лет.

У меня тот же адвокат, что и у Клинта Иствуда, и он пригласил меня на званый ужин. Он посадил меня рядом с Клинтом Иствудом, и я очень нервничал. Что сказать Клинту Иствуду? И вот я сижу там, и Клинт Иствуд наклоняется ко мне и говорит: «Том Круз». А я такой: «О, чувак, Том Круз. Мне нравится работать с Томом Крузом». А он говорит: «Даже через 100 лет они вспомнят о карьере Тома Круза».

Иствуд никогда не работал с Томом Крузом, но всё равно следит за его достижениями. Сам Кроу снял знаменитый фильм «Ванильное небо» 2001 года, где звезда «Миссии невыполнима» сыграл главную роль. Постановщик говорит, что в будущем настанет момент, когда Круз откажется от боевиков и будет играть более драматичные роли.

О финальной «Миссии невыполнима»
Прощание с героем Тома Круза: обзор фильма «Миссия невыполнима: Финальная расплата»
