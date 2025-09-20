Скидки
CS2. StarLadder StarSeries. Плей-офф. День 3
Вышла демоверсия игры «Земский Собор» от авторов «Смуты»

Вышла демоверсия игры «Земский Собор» от авторов «Смуты»
Студия Cyberia Nova сообщила о выходе бесплатного демо игры «Земский Собор» — спин-оффа их прошлой RPG «Смуты». Она доступна на странице проекта в VK Play и на официальном сайте.

Видео доступно во VK-группе Смута | Земский Собор. Права на видео принадлежат Cyberia Nova.

В демо-версии игроки смогут оценить ключевые механики RPG: взаимодействие с NPC, систему прицельной стрельбы, обновлённую механику передвижения героя, а также стрельбу и технику метания ножей. Кроме того, разработчики представили обновлённую систему боя, с возможностью парирования, уклонения и контратак против нескольких врагов. В игре также доступна переработанная система стелса, с помощью которой можно отвлекать врагов и скрыто перемещатся.

Релиз «Земского собора» состоится уже 4 ноября. Проект уже можно добавить в список желаемого. Действие игры развернётся после событий «Смуты», в 1613 году. Главным героем выступит казак по имени Кирша, который окажется в центре политических интриг. Игроки увидят, что происходило во время Земского собора, когда представители различных сословий Русского царства собрались вместе, чтобы выбрать нового царя.

