Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
CS2. StarLadder StarSeries. Плей-офф. День 3
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
12:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Hades 2 (Хейдс 2) — когда выйдет, точная дата выхода, во сколько можно играть

Стала известна точная дата выхода рогалика Hades 2
Комментарии

Компания Supergiant Games поделилась точной датой релиза рогалика Hades 2. Игра выйдет спустя более года после раннего доступа.

Так, проект станет доступен 25 сентября в 16:00. Поиграть в рогалик смогу обладатели версий на Nintendo Switch 1 и 2, а также в Steam и Epic Games Store. Дата выхода игры на Xbox Series и PlayStation 5 пока неизвестна. В рогалике также присутствует русская локализация в виде субтитров.

Hades 2 представляет собой прямое продолжение первой части. Главной героиней выступает сестра Загрея по имени Мелиноя — принцесса Подземного мира, владеющая чёрной магией. Ей предстоит сразиться с титаном Кроносом, который сбежал из заточения.

О другой популярной видеоигре:
GTA 6 от инди-игр. Обзор Hollow Knight: Silksong
GTA 6 от инди-игр. Обзор Hollow Knight: Silksong
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android