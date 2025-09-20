Стала известна точная дата выхода рогалика Hades 2

Компания Supergiant Games поделилась точной датой релиза рогалика Hades 2. Игра выйдет спустя более года после раннего доступа.

Так, проект станет доступен 25 сентября в 16:00. Поиграть в рогалик смогу обладатели версий на Nintendo Switch 1 и 2, а также в Steam и Epic Games Store. Дата выхода игры на Xbox Series и PlayStation 5 пока неизвестна. В рогалике также присутствует русская локализация в виде субтитров.

Hades 2 представляет собой прямое продолжение первой части. Главной героиней выступает сестра Загрея по имени Мелиноя — принцесса Подземного мира, владеющая чёрной магией. Ей предстоит сразиться с титаном Кроносом, который сбежал из заточения.