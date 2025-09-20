Лучшие процессоры для игр в 2025 году — рейтинг PC Gamer

Издание PC Gamer представило рейтинг лучших процессоров для видеоигр. Список состоит из чипов, которые остаются актуальными по состоянию на сентябрь 2025 года.

Лучшим процессором для видеоигр журналисты назвали Ryzen 7 9800X3D. Самым выгодным продуктом AMD эксперты считают Ryzen 5 7600X — несмотря на шесть ядер, он отлично подойдёт для геймеров, которые хотят сэкономить на сборке.

Рейтинг лучших игровых процессоров от PC Gamer:

1. Ryzen 7 9800X3D — лучший чип;

2. Ryzen 5 7600X — лучший бюджетный чип;

3. Ryzen 7 9700X — лучший чип среднего класса;

4. Ryzen 9 9950X3D — лучший чип высокого класса;

5. Ryzen 7 5700X3D - лучшее обновление для AM4;

6. Ryzen 7 8700G - лучший процессор с интегрированной графикой.

В издании отметили, что лидером среди процессоров оказалась продукция компании AMD. Журналисты считают, что чипы Ryzen остаются лучшими не только по мощности, но и в плане стоимости.