Лучшие процессоры для игр: Ryzen 7 9800X3D (Райзен 7 98000Х3Д), Ryzen 5 7600X (Райзен 5, 7600Х)

Лучшие процессоры для игр в 2025 году — рейтинг PC Gamer
Аудио-версия:
Издание PC Gamer представило рейтинг лучших процессоров для видеоигр. Список состоит из чипов, которые остаются актуальными по состоянию на сентябрь 2025 года.

Лучшим процессором для видеоигр журналисты назвали Ryzen 7 9800X3D. Самым выгодным продуктом AMD эксперты считают Ryzen 5 7600X — несмотря на шесть ядер, он отлично подойдёт для геймеров, которые хотят сэкономить на сборке.

Рейтинг лучших игровых процессоров от PC Gamer:

  • 1. Ryzen 7 9800X3D — лучший чип;
  • 2. Ryzen 5 7600X — лучший бюджетный чип;
  • 3. Ryzen 7 9700X — лучший чип среднего класса;
  • 4. Ryzen 9 9950X3D — лучший чип высокого класса;
  • 5. Ryzen 7 5700X3D - лучшее обновление для AM4;
  • 6. Ryzen 7 8700G - лучший процессор с интегрированной графикой.

В издании отметили, что лидером среди процессоров оказалась продукция компании AMD. Журналисты считают, что чипы Ryzen остаются лучшими не только по мощности, но и в плане стоимости.

О чипах AMD:
Процессоры Ryzen занимают треть ПК-рынка — доля AMD растёт
