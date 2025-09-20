Скидки
Главная Чемп.Play Новости

Генри Кавилл показал первые фото после травмы на тренировке для «Горца»

Аудио-версия:
Комментарии

Известный актёр Генри Кавилл опубликовал фото, где запечатлел своё восстановления после травмы, полученной на подготовке к съёмкам фильма «Горец». Кадры артист опубликовал на своей странице в соцсети.

Фото: Соцсети Генри Кавилла

Кавилл повредил левую ногу в области стопы. Актёр не рассказал, как именно он получил эту травму, но показал, как восстанавливается. На фото можно увидеть французского бульдога по кличке Бэггинс, а также книгу по вселенной Warhammer 40 000, фанатом которой он давно является.

Ранее стало известно, что из-за травмы Генри Кавилла съёмки ремейка «Горца» отложили на начало 2026 года, хотя его производство планировали начать в сентябре. Картина расскажет историю Коннора Маклауда, который был сражён в битве в XVI веке. Герой мистическим образом воскрес, после чего выяснил, что принадлежит к бессмертной расе воинов, которые живут на протяжении веков. Режиссёром ленты выступит Чад Стахелски, постановщик «Джона Уика».

