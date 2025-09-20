Скидки
Вышел тизер сериала «Искусство падения» от танцора Мигеля — премьера скоро
Онлайн-кинотеатр Okko представил тизер сериала «Искусство падения». Дата выхода шоу пока неизвестна, но авторы намекают на скорую премьеру. Всего в проекте будет восемь серий.

Видео доступно во VK-группе Онлайн-кинотеатр Okko. Права на видео принадлежат Okko.

Сюжет повествует о молодом танцоре Диме, который пересекается с загадочным наставником Филом. Он пробуждает в юном ученике желание к развитию во всех сферах жизни. Фил также проникает в жизнь девушки парня по имени Юля, которая не уверена в себе и готова предать свои мечты ради спокойствия.

Главные роли в сериале сыграли Дмитрий Щебет, Артур Астман и Линда Лапиньш. Постановщиком выступил знаменитый хореограф Мигель — для него проект стал режиссёрским дебютом.

