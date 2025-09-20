Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
CS2. StarLadder StarSeries. Плей-офф. День 3
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
12:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Зрители оценили мелодраму «Большое смелое красивое путешествие» на уровне «Материалистки»

Зрители оценили мелодраму «Большое смелое красивое путешествие» на уровне «Материалистки»
Комментарии

19 сентября состоялась премьера фильма «Большое смелое красивое путешествие» — фантастической мелодрамы с Колином Фарреллом и Марго Робби в главных ролях. Спустя день компания CinemaScore опубликовала рейтинг ленты от зрителей, которых опросили после окончания сеанса.

Картина получила оценку «В-». Точно так же зрители оценили другую популярную мелодраму 2025 года — «Материалистку» с Педро Паскалем и Крисом Эвансом в главных ролях.

Фото: CinemaScore

Сюжет «Большого смелого красивого путешествия» повествует о паре незнакомцев, которые объединяются, чтобы отправиться в путешествие за грань реальности. Режиссёром ленты выступил Когонада — постановщик фильмов «После Янга» и «Колумбус».

О другой популярной новинке:
Люку Бессону пора на пенсию: его новый фильм — катастрофа
Люку Бессону пора на пенсию: его новый фильм — катастрофа
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android