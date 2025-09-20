Пчёлкин раскрыл, сколько зарабатывают комментаторы в Counter-Strike

Стример и комментатор Алексей PCH3LK1N Пчёлкин рассказал о том, сколько в среднем зарабатывают кастеры в дисциплине Counter-Strike. По его словам, стандартный гонорар на студиях сейчас составляет около $ 200 за смену, что включает работу на одной игровой серии — как правило, двух bo3.

Сейчас в среднем кастеры получают 200 долларов за смену. В эту сумму упираются студии, так как именно такие бюджеты на комментаторов и аналитиков выделяют букмекеры.

При этом сам комментатор подчеркнул, что его ставка заметно выше. Он оценивает свою работу в $ 1000 за смену. Однако такие суммы студии готовы предлагать крайне редко.

Пчёлкин добавил, что индустрия всё активнее переходит в сторону коммьюнити-кастеров. По его словам, студии не видят смысла тратить крупные бюджеты на «звёздных» комментаторов, так как их эфиры по онлайнам не могут конкурировать с независимыми трансляциями.

Из-за этого зрители часто не видят на официальных трансляциях тех, кого хотели бы. Но всё циклично — однажды ситуация изменится.