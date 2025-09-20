Расписание выхода комедийного сериала «Планетяне»
22 сентября стартует сериал «Планетяне» — комедийное шоу, повествующее о двух представителях внеземной цивилизации, которые отправляются на Землю. Их цель — найти пропавшего сына Императора Галактики. Они принимают облик супругов Антона и Марины, чтобы не вызывать подозрений. Жизнь на Земле меняет их взгляды: Марина уверена, что Землю не спасти, а Антону наоборот, очень понравилась планета.
В первом сезоне будет 16 серий — по два эпизода будут выходить с понедельника по четверг, на телеканале ТНТ и в онлайн-кинотеатре Premier. Премьера финала состоится 2 октября.
Расписание выхода первого сезона сериала «Планетяне»:
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|22 сентября
|2-я серия
|22 сентября
|3-я серия
|23 сентября
|4-я серия
|23 сентября
|5-я серия
|24 сентября
|6-я серия
|24 сентября
|7-я серия
|25 сентября
|8-я серия
|25 сентября
|9-я серия
|29 сентября
|10-я серия
|29 сентября
|11-я серия
|30 сентября
|12-я серия
|30 сентября
|13-я серия
|1 октября
|14-я серия
|1 октября
|15-я серия
|2 октября
|16-я серия
|2 октября
О другом российском сериале:
Комментарии