CS2. StarLadder StarSeries. Плей-офф. День 3
12:00 Мск
Сериал Планетяне от ТНТ и Премьер, 1-й сезон: (2025): дата выхода серий, расписание, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода комедийного сериала «Планетяне»
22 сентября стартует сериал «Планетяне» — комедийное шоу, повествующее о двух представителях внеземной цивилизации, которые отправляются на Землю. Их цель — найти пропавшего сына Императора Галактики. Они принимают облик супругов Антона и Марины, чтобы не вызывать подозрений. Жизнь на Земле меняет их взгляды: Марина уверена, что Землю не спасти, а Антону наоборот, очень понравилась планета.

В первом сезоне будет 16 серий — по два эпизода будут выходить с понедельника по четверг, на телеканале ТНТ и в онлайн-кинотеатре Premier. Премьера финала состоится 2 октября.

Расписание выхода первого сезона сериала «Планетяне»:

ЭпизодДата выхода
1-я серия22 сентября
2-я серия22 сентября
3-я серия23 сентября
4-я серия23 сентября
5-я серия24 сентября
6-я серия24 сентября
7-я серия25 сентября
8-я серия25 сентября
9-я серия29 сентября
10-я серия29 сентября
11-я серия30 сентября
12-я серия30 сентября
13-я серия1 октября
14-я серия1 октября
15-я серия2 октября
16-я серия2 октября
О другом российском сериале:
Сериал «Олдскул» обязателен к просмотру: это отличная драмедия
