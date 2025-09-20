Скидки
CS2. StarLadder StarSeries. Плей-офф. День 3
12:00 Мск
The MongolZ вышла в финал FISSURE Playground 2 по CS 2, обыграв Team Liquid

Аудио-версия:
Комментарии

The MongolZ победила Team Liquid в полуфинале FISSURE Playground 2. Матч завершился со счётом 2:1 (13:3 на Dust 2, 5:13 на Mirage и 13:5 на Ancient).

Монгольский клуб проходит в финал турнира, где встретится с победителем пары FURIA/Team Falcons. Второй финалист определится в 19:00 мск.

CS 2. FISSURE Playground #2 . 1/2 финала
20 сентября 2025, суббота. 15:00 МСК
Team Liquid
Окончен
1 : 2
The MongolZ

Это был последний матч для Рассела Twistzz Ван Далкена в составе Liquid. Игрок уже прокомментировал поражение:

1:2 против The MongolZ, gg. На этом наша история на FISSURE подошла к концу. Прежде чем рассказать о будущем, хочу выразить огромную благодарность команде за этот турнир. То, как мы перестроились ментально после 0:2 в группе, было невероятно. Всё было сделано зрело и профессионально. Ни о чём не жалеем по игре на этом ивенте.

Twistzz вернётся в состав перед ESL Pro League Season 22, который пройдёт 27 сентября до 12 октября 2025 года.

Напомним, FISSURE Playground 2 проходит с 12 по 21 сентября в Белграде. Призовой фонд турнира составляет $ 500 тыс.

