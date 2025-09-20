Скидки
CS2. StarLadder StarSeries. Плей-офф. День 3
Главная Чемп.Play Новости

Microsoft вновь повысит цены на Xbox Series в США

Компания Microsoft заявила о повышении цен на консоли Xbox Series. Розничная стоимость изменится в США с 3 октября.

Сама Microsoft объяснила рост цен «изменениями макроэкономической ситуации». При этом изменение стоимости не коснётся гарнитур и контроллеров Xbox. Кроме того, за пределами США цены на консоли не изменятся.

Актуальные цены на Xbox Series в США:

  • Xbox Series S 512GB — $ 400 (вместо $ 380);
  • Xbox Series S 1TB — $ 450 (вместо $ 430);
  • Xbox Series X Digital — $ 600  (вместо $ 550);
  • Xbox Series X — $ 650 (вместо $ 600);
  • Xbox Series X 2TB Galaxy Special Edition — $ 800 (вместо $ 730).

Microsoft уже второй раз за 2025 год повышает цены на Xbox Series — предыдущее подорожание произошло в мае. За это время стоимость Xbox Series X Galaxy Black Special Edition c 2 ТБ памяти выросла аж на $ 200. Цена на Xbox Series S выросла на $ 100, а Series X — на $ 150.

