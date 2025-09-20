Предзаказы iPhone 17 в России оказались втрое выше показателей iPhone 16

Издание «Коммерсантъ» сообщило, что количество предзаказов на iPhone 17 составляет более 136 тыс. Такое количество предварительных заказов пользователи оформили за неделю после старта продаж.

Таким образом, предзаказ на гаджеты из новой линейки Apple оформило почти в три раза больше людей, чем на iPhone 16. В издании отметили, что основными покупателями стали мужчины в возрасте 30-35 лет. Кроме того, больше всего предзаказов было сделано в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Москве — 62%.

По информации МТС, лидером продаж стала модель iPhone 17 Pro Max — на неё пришлось 49% всех заказов. Ритейлеры также отметили, что большой популярностью пользуются новые смартфоны оранжевого цвета. При этом доля модели Air составила только 3,5% от общего числа предзаказов.

Apple представила iPhone 17 и другую продукцию 9 сентября. Стоимость базовой модели составляет от 90 до 112 тыс. рублей, а Pro Max с объёмом памяти 2 ТБ достигает 299 990 тыс. рублей.