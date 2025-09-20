Скидки
FURIA переиграла Falcons и вышла в финал FISSURE Playground 2 по CS 2

FURIA переиграла Falcons и вышла в финал FISSURE Playground 2 по CS 2
FURIA сенсационно переиграла Team Falcons в полуфинале FISSURE Playground 2 по Counter-Strike 2. Матч закончился со счётом 2:0 (16:12 на Train и 13:11 на Nuke).

CS 2. FISSURE Playground #2 . 1/2 финала
20 сентября 2025, суббота. 19:00 МСК
FURIA
Окончен
2 : 0
Team Falcons

Благодаря победе FURIA прошла в финал турнира. Для команды Данилы molodoy Голубенко это первый первый финал на тир-1 турнире с 2020 года (ESL Pro League 12: North America) и первый финал на тир-1 в LAN-формате с 2019-го (Esports Championship Series 7 — Finals).

Что касается Team Falcons, то с момента появления Максима kyousuke Лукина команда ни разу не сыграла в финале. Сам игрок завершил матч с KD 35-43 за две карты.

FURIA, в свою очередь, встретится в финале с The MongolZ. Матч начнётся завтра, 21 сентября, в 16:00 мск.

