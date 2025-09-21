Apple увеличила производство iPhone 17 из-за высокого спроса — СМИ

Агентство Reuters со ссылкой на издание The Information сообщило, что компания Apple увеличила производство iPhone 17. Рост выпускаемой продукции связан с высоким спросом на новую линейку смартфонов.

В издании отметили, что компания не ожидала такого успеха. По данным СМИ, один из китайских подрядчиков Luxshare Precision на 40% увеличил ежедневное производство базовой модели iPhone 17. Именно более дешёвая модель гаджета стала самой популярной среди пользователей в связи с улучшенными экраном и камерой.

Ранее СМИ сообщали, что iPhone 17 получил большую популярность среди российских пользователей. Количество предзаказов выросло почти в три раза по сравнению с iPhone 16. При этом в России лидером продаж стала версия Pro Max — на неё пришлось 49% всех заказов.