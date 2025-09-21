Скидки
Костюм Тома Холланда в «Человеке-пауке 4» вдохновлён Тоби Магуайром и Эндрю Гарфилдом

Аудио-версия:
Комментарии

Издание Complex взяло интервью у звезды серии фильмов «Человек-паук» Тома Холланда. Он рассказал о своём костюме из предстоящей четвёртой части супергеройской франшизы.

По словам актёра, его образ вдохновлён предыдущими исполнителями роли Тоби Магуайром и Эндрю Гарфилдом. Он отметил, что герой пытается быть похожим на своих «старших братьев», равняясь на них и добавляя детали из их костюмов.

Мне очень нравится идея, что Питер пытается быть похожим на своих старших братьев. Он равняется на них и замечает маленькие детали на их костюмах, которые, по его мнению, очень крутые. Теперь он сам шьёт свой костюм, ведь не является частью большой команды.

Съёмки фильма «Человек паук: Совершенно новый день» стартовали 1 августа. Четвёртая часть приключений Питера Паркера выйдет в мировом прокате 31 июля 2026 года. В картине появятся Халк в исполнении Марка Руффало и Каратель, которого снова сыграет Джон Бернтал. Кроме того, одним из злодеев выступит Скорпион — его вновь воплотит на экране актёр Майкл Мэндо.

Первый взгляд на Карателя в новом «Человеке-пауке»:
Мускулистый Джон Бернтал — в возможном фото со съёмок «Человека-паука 4»
