«Трогательный шедевр»: критики высоко оценили фильм «Франкенштейн» Гильермо дель Торо

7 ноября на стриминговом сервисе Netflix состоится премьера фильма «Франкенштейн» — новая версия знаменитой истории о монстре от Гильермо дель Торо. Критики уже посмотрели ленту и высоко оценили её: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила 81% свежести.

Обозреватели хвалят режиссёра за то, что он сохранил идеи оригинального произведения Мэри Шелли. Они также отмечают отличную актёрскую работу Мии Гот, Оскара Айзека и в особенности Джейкоба Элорди, который воплотил на экране знаменитого монстра. Ругают картину за скучную вторую половину фильма — в ней происходящее становится слишком банальным.

Фото: Rotten Tomatoes

Что пишут критики о фильме «Франкенштейн»:

«Франкенштейн» — мрачный и эмоциональный фильм с потрясающей игрой Мии Гот, Оскара Айзека и преобразующегося Джейкоба Элорди.

По своей сути, это фильм о том, что человечность и чудовищность — это всего лишь состояния бытия, между которыми мы можем переключаться в зависимости от нашей способности прощать.

«Франкенштейн», возможно, не лучший фильм Гильермо дель Торо, но это его самая амбициозная картина. Любовь и забота, которые он испытывает к оригинальной истории, ощущаются на протяжении всего фильма.

Дель Торо искусно выводит на передний план каждый из тщательно проработанных слоёв оригинального произведения Шелли, давая нам глубокую, тоскливую скорбь о горе, одиночестве и смерти, а также размышление о смысле жизни, любви и счастье.

Не по вине Джейкоба Элорди, который мне очень понравился в роли монстра, вторая половина фильма оказывается ужасно скучной, поскольку многие из решающих моментов, которые пытается реализовать дель Торо, в конечном итоге оказываются нереалистичными.

«Франкенштейн» расскажет о докторе Викторе Франкенштейне, который путём страшных экспериментов создал настоящее чудовище, представляющее опасность для всех живущих людей. Гильермо дель Торо пытался экранизировать одноимённое произведение много лет, однако добрался до него лишь после того, как выпустил для Netflix «Кабинет редкостей» и «Пиноккио».