CS 2. StarLadder. Гранд Финал. День 4
«Я не знаю, кто его сыграет»: актёр озвучки Кратоса — о сериале по God of War

«Я не знаю, кто его сыграет»: актёр озвучки Кратоса — о сериале по God of War
Актёр озвучки Кратоса из последних двух игр God of War Кристофер Джадж прокомментировал слухи о телевизионной адаптации. Сериал по знаменитой видеоигровой серии сейчас разрабатывается компанией Amazon.

По словам актёра, он не знает, кто будет играть Кратоса в предстоящем шоу. Джадж выразил надежду, что какого бы артиста не выбрали на роль, он полюбит персонажа так же сильно, как и фанаты.

Не могу притворяться, что знаю, кто будет играть Кратоса. Но надеюсь (если это не я), что кто бы это ни был, он любит этого большого парня так же сильно, как и все мы.

Дата выхода адаптации God of War от Amazon пока неизвестна. Ранее шоураннер сериала Рональд Д. Мур заявлял, что шоу адаптирует скандинавские части игровой серии — проект 2018 года и Ragnarok.

О сюжете сериала по знаменитой видеоигре:
Сериал по God of War адаптирует историю постаревшего Кратоса и его сына Атрея
