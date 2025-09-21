Кристофер Нолан стал президентом Гильдии режиссёров Америки

Автор «Интерстеллара» и «Оппенгеймера» Кристофер Нолан возглавил Гильдию режиссёров Америки. Он сменил на посту президента Лесли Линку Глаттер, которая проработала в организации с 2021 года.

Сам Нолан рассказал, что быть избранным президентом Гильдии — одна из величайших почестей в его карьере. Он отметил, что будет сохранять творческие и экономические гарантии для режиссёров Голливуда.

Быть ​​избранным президентом Гильдии режиссёров Америки — одна из величайших почестей в моей карьере. Наша отрасль переживает колоссальные перемены, и я благодарю членов Гильдии за то, что они доверили мне эту ответственность. Я также хочу поблагодарить президента Глаттер за её руководство в течение последних четырёх лет. Я с нетерпением жду возможности сотрудничать с ней и вновь избранным советом директоров для достижения важных творческих и экономических гарантий для режиссёров.

Гильдия режиссёров Америки — это организация, которая занимается защитой прав постановщиков кино, сериалов и реклам в стране. Кристофер Нолан входил в состав Гильдии с 2001 года, а уже в 2015-м стал членом национального совета профсоюза.