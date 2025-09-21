«Супермен 2» будет серьёзнее первой части — Джеймс Ганн

На подкасте The Ringer-Verse гостем стал глава студии DC и режиссёр «Супермена» Джеймс Ганн. Он рассказал о создании второй части супергеройской картины, которая получила подзаголовок «Человек завтрашнего дня».

По словам постановщика, лента станет прямым сиквелом оригинала. Ганн отметил, что атмосфера фильма будет близка зрителям, несмотря на явные отличия, ведь вторая часть будет более серьёзной, чем первая — всё из-за глубокого раскрытия характеров Лекса Лютора и Кларка Кента.

Я не думаю, что атмосфера «Человека завтрашнего дня» покажется для зрителей незнакомой. Это всё ещё «Супермен», только он станет менее комиксным. В центре сюжета будет двойственность характеров Лекса Лютора и Кларка Кента. Мне интересно проникнуть в душу Лекса и посмотреть, как он вписывается в происходящее. Мы увидели много злого в его характере, но я не думаю, что он настоящий злодей.

Фильм «Супермен: Человек завтрашнего дня» выйдет в мировом прокате 9 июля 2027 года. Ранее Ганн рассказывал, что в новой картине Супермену предстоит объединиться с Лексом Лютором, чтобы победить более масштабную угрозу для планеты.