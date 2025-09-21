Скидки
Время работы батареи iPhone 17 сравнили с Samsung S25 Ultra
Блогер Mrwhosetheboss сравнил время работы аккумулятора линейки iPhone 17 с другими смартфонами. Батарею гаджетов от Apple протестировали в сравнении с предыдущим поколением и Samsung S25 Ultra.

Так, аккумулятор iPhone 17 Pro Max, по традиции, работает дольше в автономном режиме, чем другие смартфоны. При этом, версия 17 Pro уступает Samsung S25 Ultra, как и базовая модель. Тесты также показали, что тонкий смартфон Air от Apple разряжается практически в два раза быстрее, чем Samsung, и даже быстрее предыдущего поколения iPhone.

Apple представила iPhone 17 и другую продукцию 9 сентября. До России новая линейка доберётся до конца месяца, точная дата станет известна позже. Стоимость базовой модели составляет от 90 до 112 тыс. рублей, а Pro Max с объёмом памяти 2 ТБ достигает 299 990 тыс. рублей.

