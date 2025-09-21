Скидки
iPhone 17 Air проверили на прочность с помощью ножа и крюка с весами

Блогер JerryRigEverything проверил на прочность ультратонкий iPhone 17 Air. Видео с тестом нового смартфона от Apple он опубликовал на своём YouTube-канале.

Видео доступно на YouTube-канале JerryRigEverything. Права на видео принадлежат JerryRigEverything.

Сначала блогер начал резать ножом экран и задний корпус гаджета, а также водить горящей зажигалкой по смартфону. Огонь не причинил вреда iPhone, а вот от острого предмета остались царапины. После этого автор попытался согнуть гаджет руками, надавив большими пальцами на центр устройства. Корпус смартфона согнулся, но в целом он остался невредимым и без трещин — всё из-за титановой рамки.

Финальный этап проверки на прочность развернулся в гараже блогера, где он разломил гаджет с помощью промышленных весов с крюком и металлических стержней. В итоге выяснилось, что смартфон способен выдерживать нагрузку до 98 килограммов, перед тем как на нём появятся трещины.

Компания Apple представила iPhone 17 Air 9 сентября. Модель представляет из себя ультратонкую версию смартфона — толщиной всего 5,6 мм. Он получил 120-герцовый 6,5-дюймовый дисплей с пиковой яркостью в 3000 нит.

