CS 2. StarLadder. Гранд Финал. День 4
Сериал Зомби Марвел, 1-й сезон: (2025): дата выхода серий, расписание, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода мини-сериала «Зомби Marvel»
24 сентября состоится премьера мини-сериала «Зомби Marvel» — спин-оффа популярного шоу «Что, если...?». Сюжет расскажет о том, как самые известные супергерои, такие как Алая Ведьма, Капитан Америка и Нэмор, превратились в зомби, а отпор им дают выжившие персонажи, в числе которых Человек-паук, Доктор Стрэндж, Красный страж, Елена Белова, Танос, Шан-Чи и Блэйд.

В первом сезоне будет четыре серии — все они станут доступны в день премьеры на стриминговом сервисе Disney+. Будет ли у мини-сериала продолжение, пока неизвестно.

Расписание выхода первого сезона мини-сериала «Зомби Marvel»:

ЭпизодДата выхода
1-я серия24 сентября
2-я серия24 сентября
3-я серия24 сентября
4-я серия24 сентября
