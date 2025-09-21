Расписание выхода мини-сериала «Зомби Marvel»
24 сентября состоится премьера мини-сериала «Зомби Marvel» — спин-оффа популярного шоу «Что, если...?». Сюжет расскажет о том, как самые известные супергерои, такие как Алая Ведьма, Капитан Америка и Нэмор, превратились в зомби, а отпор им дают выжившие персонажи, в числе которых Человек-паук, Доктор Стрэндж, Красный страж, Елена Белова, Танос, Шан-Чи и Блэйд.
В первом сезоне будет четыре серии — все они станут доступны в день премьеры на стриминговом сервисе Disney+. Будет ли у мини-сериала продолжение, пока неизвестно.
Расписание выхода первого сезона мини-сериала «Зомби Marvel»:
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|24 сентября
|2-я серия
|24 сентября
|3-я серия
|24 сентября
|4-я серия
|24 сентября
