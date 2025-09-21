Daft Punk даст концерт в Fortnite — это первое выступление группы с 2021 года

Во Франции местные жители заметили рекламные постеры, в которых объявлено о концерте группы Daft Punk в игре Fortnite. Выступление должно состоятся 27 сентября.

Фото: Epic Games

Вместе с уличными объявлениями на одном из островов самой игры появился загадочный монолит, над котором появилась та же дата. Судя по всему, именно там состоится музыкальное мероприятие. Концерт в онлайн-проекте станет первым выступлением французской группы за четыре года — именно в 2021 году коллектив объявил о распаде.

Концерты различных музыкантов регулярно проводятся в Fortnite. Так, в игре уже выступали Ариана Гранде, Metallica и рэпер Трэвис Скотт. В большинстве случаев подобные мероприятия бесплатны для всех пользователей.