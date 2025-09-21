Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
CS 2. StarLadder. Гранд Финал. День 4
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Daft Punk даст концерт в Fortnite — это первое выступление группы с 2021 года

Daft Punk даст концерт в Fortnite — это первое выступление группы с 2021 года
Комментарии

Во Франции местные жители заметили рекламные постеры, в которых объявлено о концерте группы Daft Punk в игре Fortnite. Выступление должно состоятся 27 сентября.

Фото: Epic Games

Вместе с уличными объявлениями на одном из островов самой игры появился загадочный монолит, над котором появилась та же дата. Судя по всему, именно там состоится музыкальное мероприятие. Концерт в онлайн-проекте станет первым выступлением французской группы за четыре года — именно в 2021 году коллектив объявил о распаде.

Концерты различных музыкантов регулярно проводятся в Fortnite. Так, в игре уже выступали Ариана Гранде, Metallica и рэпер Трэвис Скотт. В большинстве случаев подобные мероприятия бесплатны для всех пользователей.

Теперь в Fotnite можно поиграть за известного героя
В Fortnite добавили Джона Сину из «Миротворца»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android