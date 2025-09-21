Фильм «Клинок, рассекающий демонов» стал самым кассовым аниме в мире

По итогам вторых выходных сборы фильма по аниме «Клинок, рассекающий демонов» с подзаголовком «Бесконечный замок» достигли $ 103 млн. Лента остаётся лидером в местных чартах, обгоняя даже новинки этой недели: хоррор «Тот самый» и мелодраму «Большое смелое красивое путешествие».

Таким образом, картина стала самым кассовым аниме-фильмом в Америке. Лента также демонстрирует успех в других странах. Мировые сборы «Бесконечного замка» достигли $ 555 млн, сделав фильм самым кассовым полнометражным аниме в мире. Картина обогнала предыдущую ленту по аниме «Клинок, рассекающий демонов», с подзаголовком «Поезд «Бесконечный» 2020 года ($ 506 млн) и фильм Макото Синкая «Твоё имя» 2006 года ($ 405 млн).

Топ-5 самых кассовых полнометражных аниме по всему миру:

«Клинок, рассекающий демонов: Бесконечный замок» ($ 555 млн);

«Клинок, рассекающий демонов: Поезд «Бесконечный» ($ 506 млн);

«Твоё имя» ($ 405 млн);

«Унесённые призраками» ($ 395 млн);

«Судзумэ, закрывающая двери» ($ 323 млн).

«Бесконечный замок» стал первым мультфильмом в трилогии, которая завершит историю оригинального культового аниме, стартовавшего в 2019 году и завершившегося в июне 2024-го. В российских кинотеатрах картину можно посмотреть неофициально с 18 сентября.