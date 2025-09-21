Фильм «Большое смелое красивое путешествие» с Колином Фарреллом стартовал хуже прогнозов

По итогам первых выходных сборы фильма «Большое смелое красивое путешествие» достигли $ 3,5 млн в США. Мелодрама показала слабый старт: она заняла шестое место в местных чартах, уступая хоррору «Тот самый» и аниме «Клинок, рассекающий демонов: Бесконечный замок».

Ленте предрекали старт в $ 8 млн, но она не достигла даже таких сборов. Учитывая бюджет картины в $ 45 млн, фильм вряд ли окупится в прокате. На низкие сборы могли повлиять негативные отзывы от критиков и зрителей: на Rotten Tomatoes картина получила 37% свежести от обозревателей и 59% от зрителей.

Сюжет фильма «Большое смелое красивое путешествие» повествует о паре незнакомцев, которые объединяются, чтобы отправиться в путешествие за грань реальности. Главных героев сыграли Колин Фаррелл («Пингвин») и Марго Робби («Волк с Уолл-стрит»).