Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
CS 2. StarLadder. Гранд Финал. День 4
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Фильм «Большое смелое красивое путешествие» с Колином Фарреллом стартовал хуже прогнозов

Фильм «Большое смелое красивое путешествие» с Колином Фарреллом стартовал хуже прогнозов
Аудио-версия:
Комментарии

По итогам первых выходных сборы фильма «Большое смелое красивое путешествие» достигли $ 3,5 млн в США. Мелодрама показала слабый старт: она заняла шестое место в местных чартах, уступая хоррору «Тот самый» и аниме «Клинок, рассекающий демонов: Бесконечный замок».

Ленте предрекали старт в $ 8 млн, но она не достигла даже таких сборов. Учитывая бюджет картины в $ 45 млн, фильм вряд ли окупится в прокате. На низкие сборы могли повлиять негативные отзывы от критиков и зрителей: на Rotten Tomatoes картина получила 37% свежести от обозревателей и 59% от зрителей.

Сюжет фильма «Большое смелое красивое путешествие» повествует о паре незнакомцев, которые объединяются, чтобы отправиться в путешествие за грань реальности. Главных героев сыграли Колин Фаррелл («Пингвин») и Марго Робби («Волк с Уолл-стрит»).

Что можно посмотреть в кино прямо сейчас:
Первая работа Стивена Кинга: вышла экранизация «Долгой прогулки» от автора «Голодных игр»
Первая работа Стивена Кинга: вышла экранизация «Долгой прогулки» от автора «Голодных игр»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android