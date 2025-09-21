Скидки
Virtus.pro представила новый состав по Dota 2
Киберспортивная организация Virtus.pro объявила о запуске второго состава по Dota 2, который будет выступать на международной сцене.

Новый проект возглавил тренер Канишка Сэм BuLba Сосэйл, а сам ростер собран из известных игроков мирового уровня. При этом организация подчеркнула, что не отказывается и от участия в восточноевропейском регионе — под тегом VP.CIS продолжит играть отдельный коллектив.

В Virtus.pro заявили, что два состава будут параллельно представлять организацию в разных регионах. Такой шаг, по мнению руководства, расширит возможности участия в турнирах. При этом не исключается возможность внутренних трансферов игроков для усиления команд.

Интернациональный состав Virtus.pro

  • Энцо Timado Гианоли
  • Никита Daxak Кузьмин
  • Эйбэд Азэль Abed Юсоп
  • Владислав Antares Кертман
  • Таль Fly Айзик.

Состав VP.CIS

  • Алик V-Tune Воробей
  • Андрей Serenada Кушнарёв
  • Иван мистер мораль Ильичев
  • Иван OneJey Живицкий
  • Владислав Rein Косыгин.
