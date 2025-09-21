Virtus.pro представила новый состав по Dota 2

Киберспортивная организация Virtus.pro объявила о запуске второго состава по Dota 2, который будет выступать на международной сцене.

Новый проект возглавил тренер Канишка Сэм BuLba Сосэйл, а сам ростер собран из известных игроков мирового уровня. При этом организация подчеркнула, что не отказывается и от участия в восточноевропейском регионе — под тегом VP.CIS продолжит играть отдельный коллектив.

В Virtus.pro заявили, что два состава будут параллельно представлять организацию в разных регионах. Такой шаг, по мнению руководства, расширит возможности участия в турнирах. При этом не исключается возможность внутренних трансферов игроков для усиления команд.

Интернациональный состав Virtus.pro

Энцо Timado Гианоли

Никита Daxak Кузьмин

Эйбэд Азэль Abed Юсоп

Владислав Antares Кертман

Таль Fly Айзик.

Состав VP.CIS

Алик V-Tune Воробей

Андрей Serenada Кушнарёв

Иван мистер мораль Ильичев

Иван OneJey Живицкий

Владислав Rein Косыгин.