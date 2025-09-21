Virtus.pro представила новый состав по Dota 2

Киберспортивная организация Virtus.pro объявила о запуске второго состава по Dota 2, который будет выступать на международной сцене.
Новый проект возглавил тренер Канишка Сэм BuLba Сосэйл, а сам ростер собран из известных игроков мирового уровня. При этом организация подчеркнула, что не отказывается и от участия в восточноевропейском регионе — под тегом VP.CIS продолжит играть отдельный коллектив.
В Virtus.pro заявили, что два состава будут параллельно представлять организацию в разных регионах. Такой шаг, по мнению руководства, расширит возможности участия в турнирах. При этом не исключается возможность внутренних трансферов игроков для усиления команд.
Интернациональный состав Virtus.pro
- Энцо Timado Гианоли
- Никита Daxak Кузьмин
- Эйбэд Азэль Abed Юсоп
- Владислав Antares Кертман
- Таль Fly Айзик.
Состав VP.CIS
- Алик V-Tune Воробей
- Андрей Serenada Кушнарёв
- Иван мистер мораль Ильичев
- Иван OneJey Живицкий
- Владислав Rein Косыгин.