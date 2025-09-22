FURIA обыграла The Mongolz и стала чемпионом FISSURE PLAYGROUND 2 — CS 2

21 сентября завершился турнир FISSURE PLAYGROUND 2 по Counter-Strike, где в решающем матче встретились FURIA Esports и The Mongolz.

В напряжённом финале коллектив Данила molodoy Голубенко сумел вырвать победу со счётом 3:2. Ход матча выглядел так: 16-13 на Mirage, 11-13 на Inferno, 16-12 на Nuke, 9-13 на Overpass и 13-5 на Dust ll.

За чемпионский титул бразильский клуб получил $ 200 тыс., тогда как The Mongolz заработали $ 100 тыс. за второе место. В свою очередь, Team Falcons и Team Liquid остановились на стадии полуфиналов и разделили по $ 40 тыс. призовых.

Всего в рамках турнира, проходившего с 12 по 21 сентября, участники разыграли $ 500 тыс. Противостояние FURIA и The Mongolz стало главным украшением и подарило болельщикам зрелищную серию из пяти карт.