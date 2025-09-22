Фильм «Дракула» снова возглавил кинопрокат России за уикенд

По данным издания Kinobusiness, фильм «Дракула» Люка Бессона повторно возглавил кинопрокат России за уикенд. За прошедшие выходные картины собрала 115,1 млн рублей.

Второе место занял триллер «Долгая прогулка» по роману Стивена Кинга. Лента, которая получила тёплый приём критиков и зрителей, собрала кассу за уикенд в размере 110,6 млн руб. Третью строчку, как и неделей ранее, занимает мультфильм «Зверопоезд», собравший за выходные 45,2 млн рублей.

Если брать неофициальный прокат, то на четвёртом месте аниме-фильм «Истребитель демонов: Бесконечный замок» (он собрал 20,2 млн рублей), а если только официальный, то его место занимает боевик с Томом Фелтоном «Альтер».