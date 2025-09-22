Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Фильм «Дракула» снова возглавил кинопрокат России за уикенд

Фильм «Дракула» снова возглавил кинопрокат России за уикенд
Комментарии

По данным издания Kinobusiness, фильм «Дракула» Люка Бессона повторно возглавил кинопрокат России за уикенд. За прошедшие выходные картины собрала 115,1 млн рублей.

Второе место занял триллер «Долгая прогулка» по роману Стивена Кинга. Лента, которая получила тёплый приём критиков и зрителей, собрала кассу за уикенд в размере 110,6 млн руб. Третью строчку, как и неделей ранее, занимает мультфильм «Зверопоезд», собравший за выходные 45,2 млн рублей.

Если брать неофициальный прокат, то на четвёртом месте аниме-фильм «Истребитель демонов: Бесконечный замок» (он собрал 20,2 млн рублей), а если только официальный, то его место занимает боевик с Томом Фелтоном «Альтер».

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android