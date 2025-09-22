Джессика Честейн и Оливия Спенсер сыграют в рождественской комедии «Укрась всех»
По данным Deadline, известные по многим фильмам актрисы Джессика Честейн и Оливия Спенсер, которые уже работали вместе над фильмом «Прислуга», вновь сыграют в одной картине. В этот раз это будет рождественская комедия «Укрась всех».
В центре сюжета женщина Рэйчел Штайн, которая приезжает на Рождество в Чарльстон к семье возлюбленного молодого парня Бо. Там же она знакомится с Глэдис — матерью Бо, которая ни в какую не хочет находить с Рэйчел общий язык.
Сценарий написали Трейси Оливер («Клуб первых жён») и Стефани Уильямс. Съёмки картины запланированы на 2026 год, у неё пока что нет точной даты выхода.
