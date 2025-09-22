Скидки
Том Холланд получил сотрясение мозга на съёмках «Человека-паука 4»

Издание Deadline сообщило, что Том Холланд и его дублёр получили сотрясение мозга на съёмках фильма «Человек-паук: Совершенно новый день». Потом об этом рассказали и другие СМИ.

Актёр и его дублёр получили травму во время выполнения трюка и, как сообщается, ударились головой. Съёмки картины приостановили на несколько дней, пока Холланд не поправится. Точное время для полного восстановления пока не раскрыли.

Премьера фильма в мировом прокате состоится 31 июля 2026 года. Известно, что Марк Руффало вернётся к роли Халка, Джон Бернтал — к роли Карателя, а Скорпиона сыграет Майкл Мэндо, который уже появлялся в «Возвращении домой».

