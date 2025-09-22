Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Джеймс Ганн рассказал о глупом совете, который дали ему про «Стражей Галактики»

Джеймс Ганн рассказал о глупом совете, который дали ему про «Стражей Галактики»
Комментарии

Режиссёр Джеймс Ганн во время интервью рассказал о советах, которые ему давали во время работы над «Стражами Галактики». Несмотря на то что за всё видение проекта отвечал сам Ганн, были и те (вероятнее всего, из Disney), кто советовал ему, как работать над лентой.

По словам Ганна, ему говорили, что саундтрек фильма не понравится людям и что его лучше заменить на песни Бритни Спирс из 1990-х.

Мне сказали, что никому не понравится саундтрек и мне следует заменить его на песни Бритни Спирс из 90-х.

В итоге «Стражи Галактики» стали очень успешными и полюбились миллионам фанатов, которые до сих пор считают картину лучшей в киновселенной Marvel.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android