Кассовые сборы «Заклятия 4» достигли $ 400 млн

Кассовые сборы «Заклятия 4» достигли $ 400 млн
Хоррор «Заклятие 4: Последний обряд» собрал в прокате уже более $ 400 млн. Напомним, это самый кассовый фильм ужасов во вселенной «Заклятия» и самый лучший старт в истории фильмов ужасов.

Четвёртая часть серии фильмов ужасов «Заклятие» продолжает историю семейства Уорренов, которые на этот раз изгоняют злых духов из дома семейства Смерл. Это дело позиционируется как последнее, хотя реальные Эд и Лоррейн Уоррены после семьи Смерл занимались и другими расследованиями паранормального.

Изначально лента должна была стать завершением франшизы, однако авторы уточнили, что речь идёт лишь об окончании первой фазы. Так или иначе, Патрик Уилсон и Вера Фармига вряд ли ещё вернутся к ролям своих персонажей.

«Заклятие 4» показывают и в кинотеатрах России, но в рамках предсеансного обслуживания.

