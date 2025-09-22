Новая часть «Мафии» уже в разработке — актриса озвучивания

Карина Конти, актриса озвучивания, сыгравшая Изабеллу Торризи в Mafia: The Old Country, появилась в прямом эфире с Bubbly Nuggets, где её спросили о новых играх серии.

Актриса отметила, что Hangar 13 уже работает над новой «Мафией». Подробностей о самой игре пока что нет, но то, что их сообщила Конти, может говорить о нескольких интересных вещах.

Во-первых, логично, что это будет сиквел The Old Country, в котором вновь появится Изабелла Торризи. Либо же актриса узнала эту информацию от кого-то из студии и сама не принимает участия в работе над тайтлом. Наиболее вероятным кажется первый вариант, но говорить наверняка пока нельзя.

Mafia: The Old Country доступна на PS5, Xbox Series и ПК.