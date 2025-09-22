Скидки
Раскрыт потенциальный режиссёр сиквела «Чужой: Ромул»

Уже давно известно, что снимать продолжение фильма «Чужой: Ромул» будет не Феде Альварес, а другой режиссёр. Его имя до сих пор не называли, однако источники World of Reel раскрыли, кто выступит постановщиком ленты.

По данным издания и намёки самого Альвареса, снимет картину Демиан Рунья, режиссёр хоррора «Одержимые злом». Эта картина был одним из самых интересных фильмов ужасов 2023 года. Его мрачный стиль может вернуть франшизе «Чужой» первобытную напряжённость — то, чего так ждали фанаты.

Фильм ужасов «Чужой: Ромул» вышел в августе 2024 года. Лента получила положительные отзывы от критиков и зрителей, а в прокате хоррор собрал около $ 350 млн.

