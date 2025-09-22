Скидки
Режиссёр «Трона: Арес» снимет триллер «Здесь водятся монстры»

Йоаким Рённинг, режиссёр фильма «Трон: Наследие», снимет триллер «Здесь водятся монстры».

Приобретённый на конкурентном аукционе фильм становится последней крупной франшизой, которую студия приобрела с тех пор, как к ней присоединилась Skydance. Они попросили не раскрывать подробности сюжета, кроме того, что это напряжённый триллер о выживании в море, напоминающий «Чужого» и «Нечто».

Кинокомпания Ridley Scott Free, Майкл Прусс и Ребекка Фойер будут продюсировать фильм вместе с Рённингом. Режиссёр написал сценарий вместе со своим братом Андреасом Рённингом и представил проект компании Scott Free.

