Режиссёр «Трона: Арес» снимет триллер «Здесь водятся монстры»
Поделиться
Йоаким Рённинг, режиссёр фильма «Трон: Наследие», снимет триллер «Здесь водятся монстры».
Приобретённый на конкурентном аукционе фильм становится последней крупной франшизой, которую студия приобрела с тех пор, как к ней присоединилась Skydance. Они попросили не раскрывать подробности сюжета, кроме того, что это напряжённый триллер о выживании в море, напоминающий «Чужого» и «Нечто».
Кинокомпания Ridley Scott Free, Майкл Прусс и Ребекка Фойер будут продюсировать фильм вместе с Рённингом. Режиссёр написал сценарий вместе со своим братом Андреасом Рённингом и представил проект компании Scott Free.
Комментарии
- 22 сентября 2025
-
11:49
-
11:11
-
10:10
-
09:35
-
09:29
-
08:30
-
07:42
-
07:11
-
06:43
-
02:17
- 21 сентября 2025
-
21:06
-
18:50
-
18:41
-
17:45
-
17:15
-
16:47
-
16:30
-
15:53
-
15:18
-
14:45
-
14:27
-
13:37
-
12:51
-
12:28
- 20 сентября 2025
-
21:22
-
18:52
-
18:29
-
17:48
-
17:45
-
17:38
-
17:22
-
17:04
-
16:04
-
15:45
-
15:22