Майкл Манн подтвердил съёмки «Схватки 2» в 2026 году

Режиссёр Майкл Манн впервые посетил Южную Корею, став гостем Международного кинофестиваля в Пусане. Там он подтвердил, что съёмки боевика «Схватка 2» стартуют в 2026 году.

Ранее о начале производства в следующем году сообщало издание World of Reel, но теперь информацию подтвердил сам Манн. Впервые новости о сиквеле появились в конце 2023 года. Главную роль сыграет Адам Драйвер (последняя трилогия «Звёздных войн», «Дом Gucci»), но не срослось.

Оригинальный фильм «Схватка» в жанре криминальной эпической драмы вышел в 1995 году и обрёл статус культового. Главные роли сыграли Аль Пачино и Роберт Де Ниро.

